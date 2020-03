Al momento, i piani orari vengono adattati alla situazione, hanno comunicato via Twitter le FFS. Un’impresa non facile giacché la massa di dati da elaborare è imponente, ciò che rende impossibile informare sui singoli treni. Chiunque intenda viaggiare sui mezzi pubblici è meglio che consulti l’orario online della ferrovie federali.

Il piano orario «ridotto» verrà introdotto in tre tappe a partire da oggi. I maggiori cambiamenti si noteranno a partire da lunedì. Tra un settimana verranno anche resi noti gli orari per i treni a lunga percorrenza. Il nuovo piano orario sarà valido almeno fino al 16 aprile.

Da oggi non saranno più disponibili treni supplementari per i tragitti brevi nelle ore di punta. I collegamenti notturni sono stati aboliti e i treni internazionali circolano solo fino alla frontiera di stato. La stazione centrale di Zurigo verrà chiusa di notte questo fine settimana.

Sarà comunque possibile nei treni e sui bus rispettare le consegne del «social distancing», ha indicato Railservice rispondendo sul web alle numerose sollecitazioni del pubblico. Durante il viaggio non sarà possibile per esempio recarsi nel vagone ristorante, né farsi servire al posto. Per chi intende depositare l’abbonamento generale, si consiglia di contattare il Contact center delle FFS. È possibile depositare gratis l’abbonamento generale per i primi 30 giorni. Dopo una durata minima di 4 mesi è possibile annullare questo titolo di trasporto (annuncio: un mese d’anticipo). Gli abbonamenti di tratta non possono essere riconsegnati.