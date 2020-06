Ridurre gli sprechi sull’intera catena di produzione agroalimentare, diminuire gli imballaggi inquinanti, diminuire il consumo di carne e promuovere la produzione indigena di frutta e verdura nonché coinvolgere e informare maggiormente i cittadini in un nuovo approccio che lega l’agricoltura alla sanità. In vista dei futuri problemi climatici e dell’aumento e dell’invecchiamento della popolazione, secondo il Programma nazionale di ricerca «Dieta sana e produzione alimentare sostenibile» (PNR 69) finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, la Confederazione dovrebbe adottare una Strategia alimentare 2050 in cui produzione e salute vanno meglio collegate.

La stessa pandemia, con la categorizzazione come persone a rischio di pazienti diabetici o obesi ci ha insegnato che l’alimentazione è infatti la migliore prevenzione, ha affermato giovedì davanti ai media a Berna Xavier Pilloud di PNR 69. Al contempo la crisi ha pure riportato alla luce il fatto che la metà delle risorse alimentari del nostro Paese vengono dall’estero.