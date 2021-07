In Svizzera, le donne in situazione precaria, che hanno un livello di formazione minimo o che risiedono nella Svizzera tedesca, meno toccata dalla prima ondata, sarebbero più reticenti a farsi vaccinare. Questi timori identificati non riguarderebbero soltanto il vaccino contro il Covid-19 ma anche altri vaccini raccomandati durante la gravidanza o l’allattamento come la pertosse.