Settimana scorsa in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati registrati complessivamente 7858 casi di coronavirus certificati in laboratorio. Si conferma la tendenza al ribasso che si osserva da inizio anno: rispetto ai sette giorni precedenti, le infezioni sono infatti scese del 22,1%.

In diminuzione appaiono pure i numeri relativi a vittime e ospedalizzazioni, pur se vi sono da mettere in conto come sempre alcune dichiarazioni tardive. Da lunedì 8 a domenica 14, i decessi per Covid-19 finora notificati sono stati 114, in calo dai 143 della settimana prima. I ricoveri sono invece scesi da 300 a 232.