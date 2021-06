Il numero di incidenti sul lavoro è diminuito del 10,8% rispetto all’anno precedente, e gli incidenti nel tempo libero del 10,9%, ha comunicato oggi Suva, presentando il suo rapporto annuale a Lucerna. Complessivamente a Suva sono stati notificati 431’827 di infortuni e malattie professionali, in calo del 10% rispetto al 2019.

Il fatto che i campi da calcio siano rimasti in gran parte vuoti durante la pandemia ha avuto un impatto significativo sugli incidenti nel tempo libero - i soli infortuni di calcio sono diminuiti del 37%. Tuttavia, poiché sempre più persone hanno usato la bicicletta e sono cadute, le spese di cura medie per caso e i costi per indennità giornaliere sono aumentate.