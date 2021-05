In confronto con altri paesi europei, la Svizzera raggiunge un’ottima posizione, piazzandosi al secondo posto per quanto riguarda la sicurezza delle ferrovie. Unica eccezione: gli incidenti sul lavoro, soprattutto sui cantieri. In questo ambito la Svizzera continua a restare indietro in confronto agli altri paesi europei. Uno dei motivi è il fatto che sulla rete nazionale durante i lavori di costruzione e di risanamento l’esercizio non viene interrotto. Per migliorare la situazione l’UFT continua a trattare quest’ambito come una priorità della sua attività di vigilanza sulla sicurezza.