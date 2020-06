Gli incidenti gravi sono in diminuzione sulle strade svizzere, con il bilancio che l’anno scorso è stato di 187 morti e 3639 persone ferite seriamente. Malgrado ciò non tutti i dati sono incoraggianti: da un’inchiesta internazionale emerge che nella Confederazione ci si mette alla guida dopo aver bevuto più spesso che negli altri Paesi.

È una delle conclusioni a cui giunge il Barometro della sicurezza 2020, pubblicato oggi dall’Ufficio prevenzione infortuni (upi). «Resta ancora molto da fare», viene affermato in un comunicato, in cui si sottolinea anche come i sinistri provocati da conducenti sotto l’influsso di droghe o farmaci non stiano calando.

Riguardo alla guida in stato di ebbrezza, le cifre, ammonisce l’upi, «suscitano scalpore». Il 34% degli svizzeri ammette di averlo fatto nell’ultimo mese. A titolo di paragone, la percentuale scende al 29% per i francesi, al 20% per gli italiani, al 18% per i tedeschi e al 5% per gli ungheresi.