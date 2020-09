In Svizzera gli incidenti mortali sulle piste da sci sono diminuiti, ma sono aumentati nello sci-escursionismo. Nel complesso, il maggior numero di morti si conta ancora nel trekking e nell’alpinismo. È quanto constata l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) nella sua statistica annuale degli infortuni sportivi mortali, pubblicata da 20 anni.

Nel corso di questi due decenni, a livello svizzero sono morte in totale 3.676 persone mentre praticavano uno sport. Da un anno all’altro si osservano forti oscillazioni che negli sport all’aperto come il trekking, lo sci o il nuoto dipendono principalmente da fattori meteorologici, sottolinea l’UPI in una nota odierna.