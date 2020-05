È quanto emerge da un rapporto sul trasferimento del traffico 2019 pubblicato oggi dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Rispetto al 2018, le merci trasportate su strada e rotaia sono diminuite del 4,6%. La causa principale di questo calo è l’indebolimento della congiuntura, in particolare in Italia, precisa l’UFT.

L’anno scorso hanno attraversato le Alpi elvetiche 898.000 veicoli pesanti e autotreni, ovvero circa 500.000 in meno rispetto al 2000, anno in cui è stata introdotta la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Ai due valichi stradali svizzeri più importanti, il San Gottardo e il San Bernardino, il numero di veicoli merci pesanti è diminuito, mentre al Sempione e al Gran San Bernardo è leggermente aumentato.

A questo scopo, il Consiglio federale e il Parlamento intendono adottare diverse misure volte a potenziare ulteriormente il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia. Tra queste si annoverano lo stanziamento di mezzi supplementari per contributi d’esercizio a favore del traffico merci ferroviario transalpino e adeguamenti della TTPCP. Inoltre saranno ridotti i prezzi delle tracce per i treni e concesso uno sconto speciale per i treni merci lunghi.