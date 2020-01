Il mercato del lavoro in Svizzera ha ripreso a girare a pieno regime. Dopo il rallentamento registrato in novembre e dicembre, in gennaio è salito ulteriormente il numero di offerte di impiego pubblicate sui siti web delle imprese.

Si tratta, come spiega oggi l’agenzia di reclutamento Michael Page, del primo aumento in gennaio dal 2016 a questa parte. In concreto, lo Swiss Job Index calcolato da questa società ha registrato un incremento dello 0,5% rispetto a dicembre. Su un confronto annuale, l’aumento è stato di quasi il 12%.

I mesi di gennaio e febbraio rappresentano il momento migliore per la ricerca di lavori a tempo. Il motivo? Le aziende, grazie alla chiusura dei bilanci, hanno un’idea più chiara delle proprie esigenze di reclutamento per i mesi a venire, si legge nella nota odierna di Michael Page.

Attualmente, stando all’indagine, sono particolarmente ricercati gli specialisti di marketing (+6,8% rispetto a dicembre), impieghi amministrativi di supporto al management (+5,9%), informatici (+5,4%), consulenti fiscali e contabili (+4,7%). A livello regionale, il numero di posizioni aperte è salito nella regione del lago di Ginevra (+4% a GE, VD, VS) e nel Mittelland (+2,5%, BE, FR, JU, NE, SO).

Il 16 di gennaio 2020, lo specialista del lavoro interinale Adecco in collaborazione con l’Università di Zurigo aveva sostenuto come le fossero sempre alla ricerca di personale e l’offerta di posti di lavoro fosse stabile a un livello elevato.

