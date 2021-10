«Nel corso del corrente anno abbiamo vissuto una difficile situazione del mercato della carta. Solo nel 2021 abbiamo già dovuto confrontarci con due aumenti (per un totale dell’8-10%) e uno pari al 5% è già stato comunicato per inizio novembre. Ciò è legato alla difficoltà riscontrata dalla seconda metà dell’anno di reperire le materie prime quali legno, cellulosa, carta riciclata, ecc. che ha portato a un aumento dei prezzi e un aumento notevole delle tempistiche di consegna». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso da viscom Ticino, che pubblichiamo per intero.