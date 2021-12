Alle 11.20, per contro, un autista italiano di 56 anni stava percorrendo la strada nazionale N29 da Tiefencastel in direzione Cunter. In una curva convergente a destra il rimorchio del suo autotreno è scivolato sulla sinistra, urtando una macchina che proveniva in senso inverso. Ingenti i danni materiali alla vettura, che secondo una prima stima ammontano a circa diecimila franchi. L’autista ha dichiarato di non essersi accorto dell’urto e per questo aveva proseguito la sua corsa senza fermarsi.