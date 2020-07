Nelle ultime quattro settimane i casi venuti a galla sono stati 124, contro i 59 del 2019, rivela l’UFSP nel suo bollettino settimanale pubblicato oggi. Il totale fino alla fine di giugno è il secondo valore più alto dal 2000. In generale, il periodo in cui le zecche sono particolarmente attive va da marzo a novembre.

Secondo la Confederazione, è probabile che le condizioni meteorologiche favorevoli e le regole di distanziamento sociale imposte per fronteggiare l’epidemia abbiano spinto più persone del solito a uscire nella natura. Non è inoltre da escludere che le misure di semiconfinamento abbiano impedito ad alcuni di farsi vaccinare.

Il numero di consultazioni in giugno per punture di questi parassiti ha superato quello record del 2018. Dall’inizio dell’anno sono state censite 19’600 visite mediche.

L’UFSP ricorda che è importante vaccinarsi per proteggersi contro la meningoencefalite primaverile-estiva da zecche (FSME), malattia che può anche avere un decorso grave. Ciò è particolarmente raccomandato alle persone dai sei anni in su, che vivono in regioni a rischio.