Il comune di Meyrin è conosciuto per ospitare sul suo territorio parte dell’aeroporto di Genève-Cointrin e il CERN, ricorda l’associazione per la tutela del patrimonio in una nota. Grazie alla vicinanza con la città di Ginevra, dal 1950 la popolazione si è moltiplicata per tredici e conta ora 26.000 abitanti provenienti da oltre 140 paesi.