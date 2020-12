Nei Grigioni lo sci è salvo. Una buona notizia anche per il Ticino: in caso di chiusura degli impianti la pressione sul nostro cantone sarebbe salita ulteriormente, anche dal punto di vista politico. Le stazioni sciistiche ticinesi si sarebbero infatti ritrovate a essere le uniche aperte in una vasta area della Svizzera, perché Lucerna e Uri avevano già deciso lo stop alle piste.

Ok fino a Capodanno

A pochi giorni dall’inizio delle vacanze natalizie, la decisione delle autorità del canton Grigioni era attesissima. Il consigliere di Stato grigionese Marcus Caduff ha sciolto le riserve solo ieri pomeriggio, in una conferenza stampa a Coira. «Gli ospedali al momento non sono sotto pressione, c’è ancora capacità» ha spiegato. Tradotto: per il momento, gli impianti sciistici possono continuare ad accogliere gli sportivi. Tuttavia, come ha spiegato ancora Caduff, la situazione verrà costantemente monitorata. Se l’andamento della pandemia dovesse peggiorare, nei prossimi giorni le autorità potrebbero valutare una chiusura immediata delle piste. «La situazione è estremamente dinamica e deve essere rivalutata quotidianamente» ha commentato il membro del Governo. Il 29 dicembre, quindi prima di Capodanno – altra data «caldissima» per lo sci grigionese – l’Esecutivo retico si chinerà nuovamente sull’argomento. Ad ogni modo, secondo il Governo, gli impianti di risalita sono consapevoli della situazione particolare e sono disposti ad accettare restrizioni relative al numero massimo di persone nei comprensori sciistici. A tal fine verrà limitata la vendita di biglietti giornalieri. Per evitare che gli ospedali e in particolare i reparti di terapia intensiva vengano occupati troppo rapidamente, le stazioni sciistiche devono inoltre adottare misure per ridurre il rischio di incidenti, come è stato sottolineato durante il punto informativo. Tra questi vi è il divieto di servire e consumare alcolici nelle stazioni sciistiche.

Bisogna riservare

L’autorizzazione rilasciata dai Grigioni agli impianti del cantone favorisce anche il Ticino, dicevamo. La pressione è diventata minore, così come il rischio di un pericoloso «travaso» di sciatori da un cantone all’altro. Oggi i gestori ticinesi riceveranno le relative autorizzazioni da parte del Governo. Autorizzazioni che tuttavia – è bene sottolinearlo – potrebbero venir ritirate se la situazione dovesse peggiorare o se si dovessero verificare assembramenti o infrazioni delle regole. «I gestori degli impianti camminano sulle uova» aveva non a caso detto Norman Gobbi venerdì, durante la presentazione delle nuove misure del Consiglio di Stato. I responsabili dei comprensori hanno quindi dovuto implementare i piani di protezione: segnaletica, pattugliatori, numero massimo e via discorrendo. Airolo, per minimizzare i rischi, a partire da oggi introdurrà l’obbligo di riservare la cabina. In questo modo il limite massimo di affluenza (1.000 persone al giorno) potrà essere gestito con più facilità. Sarà possibile effettuare la riservazione a partire da 48 ore prima della data desiderata. Con la stessa prenotazione (da effettuare anche se si possiede un abbonamento stagionale) si potrà riservare il posto in cabina anche per altri membri del proprio nucleo famigliare (fino a 5 persone). L’accesso agli impianti leventinesi è comunque garantito anche a chi non è in possesso di un abbonamento.

Chi ride e chi piange

I gestori ticinesi e grigionesi possono dunque sorridere, a patto però che vengano rispettate tutte le norme di protezione. Stesso discorso per Vaud, Vallese, Berna, dove si potrà sciare in tutti i grandi comprensori. Piangono, invece, altre località. Negli ultimi giorni si sono susseguiti gli annunci di chiusura delle piste da sci da parte di diverse autorità cantonali. Oltre ai Cantoni della Svizzera centrale, che avevano annunciato lo stop allo sci subito dopo le comunicazioni del Consiglio federale di venerdì, si sono aggiunti Zurigo, San Gallo e Appenzello Interno. Le condizioni poste da Berna per permettere la pratica degli sport invernali, in particolare la situazione epidemiologica e le capacità degli ospedali, non sono soddisfatte, hanno indicato praticamente all’unisono i Consigli di Stato dei Cantoni interessati. Lucerna e Nidvaldo – alla luce dell’alto tasso di riproduzione del virus – hanno in particolare giudicato come «irresponsabile» proseguire con lo sci. Sabato, poi, è toccato a Uri fermare le discese mentre ieri è stata la volta di Glarona. In tutti questi Cantoni sopraccitati, sciovie e seggiovie saranno chiuse a partire da oggi, talora per una settimana, talora a tempo indeterminato. In alcuni casi, come ad esempio in Obvaldo e Appenzello Interno, rimarranno invece aperte le funivie, di cui potranno però servirsi solo gli escursionisti.

