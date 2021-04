Nel canton Argovia polizia e Ministero pubblico, in un’azione congiunta, hanno sequestrato cocaina per un valore totale di mezzo milione di franchi. Un 22.enne svizzero è stato arrestato. Si tratta del più grande sequestro degli ultimi anni nel cantone, si legge in un comunicato odierno. La droga - per la precisione 3.998 chili di cocaina - è stata trovata sul balcone di una palazzina a Hunzenschwil (AG). Oltre a questo, a causa di presunti legami col traffico di stupefacenti, la polizia ha confiscato anche due auto di lusso, un’arma da fuoco e denaro contante per un valore di 130’000 franchi.