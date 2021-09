Senza sorprese, Stefan Blättler è stato eletto oggi dall’Assemblea federale quale nuovo procuratore generale della Confederazione. Sibel Arslan, membro della Commissione giudiziaria che, all’unanimità, ha proposto Blättler al Parlamento, afferma di essere «contenta che finalmente al Ministero pubblico della Confederazione ci sia nuovamente qualcuno al timone, cosa fondamentale sul piano internazionale». Ora la consigliera nazionale si attende «che la calma torni in seno alla Procura e che non ci sia più la necessità di discutere delle mosse del procuratore pubblicamente». Infine, l’ecologista spera che «crimini finanziari siano ora messi in cima alle priorità, cosa che non è stata fatta negli scorsi anni».

Soddisfatto Marco Romano, che in passato è stato molto critico verso l’ex procuratore...