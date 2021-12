«Mia figlia non si sottoporrà al test salivare», escluderla dalle lezioni è legale

L’obbligo del test salivare è stato introdotto nella scuola elementare frequentata dall’allieva in seguito alla scoperta di alcuni scolari positivi alla COVID. I genitori della bambina, che frequenta la quinta elementare, hanno vietato alla figlia di sottoporsi al test. L’allieva è quindi stata mandata a casa per dieci giorni con una serie di compiti da svolgere.

Ritenendo inammissibili i test obbligatori, come pure il fatto che ad eseguirli non sia stato ingaggiato personale medico, il padre si è rivolto al Tribunale amministrativo cantonale. Il tribunale ha respinto il ricorso, argomentando che il test salivare non rappresenta un’ingerenza significativa nella libertà personale. L’esclusione è stata inoltre soltanto temporanea. E non c’era quindi motivo di temere che i dieci giorni si sarebbero tradotti in un deficit educativo irrecuperabile.