«Mi ricordo ancora il baccano in paese, allora poco turistico. C’era chi imprecava e chi invece applaudiva. Ovunque giornalisti. Il frastuono m’impauriva». Germaine Zenhäusern aveva 6 anni il 3 marzo 1957, quando a Unterbäch, Vallese, successe un piccolo grande scandalo. «Donne di un paese di montagna partecipano a voto federale sulla questione della difesa», citava un titolo addirittura sul «New York Times». Il Comune aveva voluto concedere (una tantum) il diritto di voto alle sue abitanti. Quel giorno gli svizzeri si esprimevano su un tema caldo: l’integrazione delle donne nella Protezione civile. Un progetto che non andava giù al movimento femminista, che non voleva concedere sforzi da parte delle donne se queste non potevano esprimersi su questioni politiche. Le donne di Unterbäch furono...