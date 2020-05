Sotto pressione per la gestione dell’inchiesta sulla FIFA, il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber passa al contrattacco.

I membri dell’AV-MPC sono «di parte», continua Lauber, oggetto di un’indagine disciplinare per incontri segreti con il presidente della FIFA Gianni Infantino in relazione al procedimento riguardante la Federazione calcistica.

All’inizio di marzo l’AV-MPC aveva concluso che la somma delle violazioni commesse da Lauber è «considerevole». L’indagine condotta dal giudice federale Alexia Haine - dell’AV-MPC- aveva mostrato che Lauber ha violato in più occasioni i suoi obblighi di responsabilità in particolare riguardo agli incontri con Infantino nel 2016 e nel 2017. Aveva pertanto ordinato che lo stipendio del procuratore venga ridotto dell’8% per un anno. Contro questa decisione Michael Lauber si è appellato al TAF.