(Aggiornato alle 14.30) Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber si dimette. Lo ha annunciato in una presa di posizione diffusa dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), reagendo a una sentenza pubblicata oggi dal Tribunale amministrativo federale (TAF). Per la corte sangallese le accuse nei suoi confronti sono parzialmente fondate. Nella nota, il 54enne nega fermamente di aver mentito.

«La mancata fiducia nei miei confronti in qualità di procuratore generale danneggia il MPC», scrive Lauber. «Pertanto, e nell’interesse dell’istituzione, offro le mie dimissioni alla Commissione giudiziaria competente. Ne discuterò le modalità direttamente con quest’ultima.»

Lauber era confrontato con una procedura di revoca e rischiava di essere sollevato dalla sua funzione in relazione ai suoi incontri segreti con il presidente della Federazione internazionale di calcio (FIFA), Gianni Infantino.

Lauber ha sempre contestato le accuse nella forma e nel merito, criticando inoltre l’AV-MPC per aver commesso numerosi errori procedurali, per essere andata al di là delle sue competenze e per aver dato prova di parzialità. Aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).