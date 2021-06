Convinto che la cooperazione internazionale in materia di migrazione e di rimpatrio abbia finora dato buona prova di sé, il Consiglio federale chiederà al parlamento un nuovo credito di 74 milioni di franchi per il periodo 2022-2026, in previsione anche del maggior afflusso di migranti causato dalle ripercussioni della pandemia.

Il nuovo credito è necessario, stando al governo, poiché quello precedente scade alla fine di quest’anno. Tali mezzi rappresentano per la Confederazione uno strumento centrale per l’attuazione della politica migratoria esterna della Svizzera che privilegia un approccio cooperativo tra i Paesi d’origine, di transito e di destinazione.

Negli ultimi anni, la Svizzera ha concluso numerosi accordi e partenariati bilaterali in questo settore. In linea con le richieste del Parlamento e dei Cantoni, sono in corso trattative per nuovi accordi simili.