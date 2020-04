Nel quadro delle direttive anti coronavirus, in Svizzera diverse catene di supermercati hanno inserito un sistema di conteggio automatico dei clienti. In questo modo Migros, Aldi e Lidl vogliono tenere più facilmente sotto controllo le presenze nei negozi. Coop continua con il conteggio manuale.

Lidl ha fatto la stessa cosa in 142 negozi. Il sistema riesce a contare i clienti in entrata e quelli in uscita. Una sorta di semaforo avverte i clienti se devono aspettare prima di entrare. Il programma permette al personale di concentrarsi sul resto del lavoro.