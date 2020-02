Le stoviglie usa e getta spesso finiscono a terra. In natura i prodotti di plastica si riducono in frammenti sempre più piccoli, ma restano nell’ecosistema contaminando il suolo, i fiumi e gli oceani. Alcuni prodotti introdotti gradualmente dalla Migros, come stecchini in bambù, piatti in foglie di palma e i bastoncini in legno, possono essere gettati nel compostaggio o smaltiti con gli scarti vegetali. Gli altri prodotti alternativi si decompongono in natura ma lentamente, quindi vanno gettati nei normali rifiuti domestici.