La maggioranza dei delegati della Federazione delle cooperative Migros (FCM) Migros, riuniti a Zurigo, ha votato oggi in favore di un cambiamento degli statuti, che consentirebbe la vendita di bevande alcooliche. Lo ha reso noto l’azienda su Twitter, precisando che la decisione è avvenuta per 85 voti a 22.

Si tratta tuttavia solo della prima tappa di una lunga procedura, che potrebbe oltretutto non essere applicata in modo uniforme in tutta la Svizzera. Toccherà ora alle amministrazioni e ai comitati delle dieci cooperative regionali riunirsi per decidere, entro il 3 dicembre e con una maggioranza di due terzi, se accettare i nuovi contratti.