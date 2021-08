Il comitato democentrista sostiene gli obiettivi di chi ha lanciato questo secondo referendum contro la legge adottata per far fronte all’epidemia di COVID-19. Il punto maggiormente controverso è il certificato sanitario che, secondo l’UDC, è una discriminazione giuridica dei non vaccinati. L’estensione dei poteri attribuiti al Consiglio federale viene pure contestata. «Miliardi di franchi dei contribuenti sono stati sprecati per lottare contro una presunta pandemia», scrive l’UDC in una nota odierna.