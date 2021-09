Le acque sono in seguito rimaste calme fino alla scorsa primavera, quando il Consiglio federale aveva respinto l’accordo quadro istituzionale. Nella lettera inviata il 26 maggio 2021 alla presidente della Commissione europea nella quale diceva di non voler firmare l’accordo, il Governo aveva anche precisato la volontà di adoperarsi affinché il Parlamento sbloccasse in tempi rapidi il cosiddetto secondo miliardo di coesione.

Alla luce delle relazioni generali tra la Svizzera e Bruxelles, «l’UE finora non è stata disposta a condurre colloqui esplorativi sui parametri di un’associazione in termini di tempistiche, finanziamenti o contenuti». In questo contesto, per il Consiglio federale non si può adottare un messaggio di finanziamento «che lascerebbe necessariamente molti punti in sospeso e riporterebbe cifre da centinaia di milioni di franchi non corrette né verificate».