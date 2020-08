Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha condannato per riciclaggio due persone sospettate di essere vicine alla Camorra lo scorso giugno. È quanto indica oggi il domenicale «NZZ am Sonntag», basandosi su due decreti d’accusa della procura federale.

Altri tre membri della cellula sono stati condannati in Italia nel 2011 e in seguito con una sentenza in seconda istanza nel 2013, si legge nel decreto d’accusa. Il primo accusato ha ricevuto una condanna a sei anni e cinque mesi di carcere in secondo grado. Il secondo a cinque anni e sette mesi, mentre la pena per il terzo imputato è di due anni e undici mesi. Le sentenze non sono ancora definitive.