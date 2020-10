Il cantone di Berna adotta drastiche misure per combattere la diffusione del coronavirus: il consiglio di Stato ha oggi deciso una serie di divieti tra cui eventi pubblici o privati con oltre 15 persone e reso obbligatorio l’uso della mascherina anche in determinati luoghi all’aperto. Le nuove disposizioni entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi e varranno inizialmente per quattro settimane.