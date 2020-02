«Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto che analizzi il fenomeno del licenziamento di madri nelle settimane a ridosso del termine del periodo di protezione di 16 settimane successivo al parto. Il fenomeno è confermato dalle statistiche ufficiali e necessita di un approfondimento che inquadri la situazione, le regole normative vigenti ed eventuali possibili misure sia federali sia cantonali utili a rafforzare la protezione delle madri», scrive nella richiesta Marco Romano che di seguito la argomenta con queste parole: «Secondo uno studio commissionato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, “per oltre il 10 per cento delle donne la comunicazione della gravidanza ha come conseguenza la disdetta del contratto di lavoro d’intesa con il datore di lavoro oppure il preannuncio di quest’ultimo della disdetta al rientro dal congedo maternità”. Inoltre dopo il parto, il datore di lavoro dà disdetta nel 3 per cento dei casi. Questo quadro necessita di un approfondimento che raccolga e verifichi i dati disponibili, le regole normative vigenti ed eventuali possibili misure sia federali sia cantonali utili a rafforzare la protezione delle madri. Il numero di nascite è costantemente in calo, tuttavia il desiderio di maternità e paternità non diminuisce. Ciò significa che le condizioni socioeconomiche e la capacità di accoglienza della maternità da parte della società e del mondo del lavoro non sono adeguati e frenano le aspirazioni delle famiglie. Ogni giorno, in Svizzera, si registrano licenziamenti ingiusti di mamme al termine dell’attuale periodo di protezione di 16 settimane (tra i più brevi in Europa). Un rapporto che approfondisca il fenomeno permetterà di sensibilizzare maggiormente tanto le famiglie quanto il mondo del lavoro. L'analisi della situazione rappresenta poi un'occasione per valutare possibili correttivi e miglioramenti a beneficio delle madri e in termini generali della conciliabilità tra attività professionale e impegno famigliare. La piena integrazione delle donne nel mondo del lavoro, senza discriminazioni generate dalla maternità, permette di sfruttare al meglio il potenziale di manodopera indigena nel nostro Paese e di valorizzare l'elevato valore aggiunto dato dall'equa rappresentanza di genere».