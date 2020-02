Dopo l’uccisione di una missionaria svizzera in Kenya, sono state arrestate due persone sospette. Si sta cercando una terza persona, ha detto ieri il capo della polizia locale nella contea Trans-Nzoia, a ovest del Paese, al giornale keniota «The Standard».

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mercoledì scorso aveva confermato la morte di una cittadina svizzera, aggiungendo che le autorità elvetiche erano in contatto con quelle del paese africano. Per questioni di protezione dei dati, non erano stati forniti ulteriori elementi.