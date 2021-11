Daniel Koch, ex capo divisione per le malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica, ha contratto il coronavirus la scorsa estate. È stato lui stesso a dichiararlo oggi a un’emittente regionale zurighese. Mister COVID, che a seguito dell’infezione è stato in isolamento una decina di giorni, ha spiegato di essere stato colpito in forma lieve dal virus e di avere avuto «un po’ di febbre».