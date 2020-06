La SSS è riuscita a conquistare «Mister Covid» Daniel Koch come Ambasciatore: «Sono molto contento della richiesta della SSS e sono molto motivato ad accettare questo impegno. Come appassionato nuotatore dell'Aar, so quanto può essere divertente un soggiorno in acque libere. Ma so anche che bisogna stare attenti. Con un comportamento corretto e una buona preparazione, il rischio di annegamento può essere notevolmente ridotto. Proprio come un'infezione da coronavirus. Per questo motivo è particolarmente importante per me quest'estate accompagnare questo importante progetto di prevenzione e fungere da Ambasciatore per un atteggiamento sicuro intorno all'acqua», dice Daniel Koch.