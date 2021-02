Un ristorante su quattro ha violato le disposizioni per combattere la diffusione del coronavirus in Svizzera e sui controlli complessivi, si riscontra un’infrazione ogni cinque verifiche circa, secondo Le Matin Dimanche. Tra luglio 2020 e fine gennaio, i cantoni hanno effettuato circa 80.000 controlli in esercizi pubblici di ogni tipo e registrato un totale di 17’586 violazioni.

I ristoranti, che sono stati sottoposti a quasi 35’000 controlli in tutta la Svizzera, hanno registrato un tasso di non conformità alle regole è del 25%. Gli hotel e i negozi sono stati più disciplinati.

Solo il 2% dei contagi avviene nei ristoranti, secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica, che però relativizza queste le cifre visto che, malgrado il contact tracing, in circa il 90% dei casi non è stato possibile determinare il luogo di infezione.

Le Matin Dimanche inoltre sottolinea che diversi studi mostrano come i ristoranti possono essere fonti significative di infezione. Un’indagine condotta negli Stati Uniti dal Center for Disease Control ha stabilito una forte correlazione tra le infezioni e l’aver visitato un ristorante, un bar o un caffè pochi giorni prima. Nei locali pubblici la maschera non viene indossata costantemente visto che la gente mangia e beve. Inoltre il rischio di un contatto prolungato con persone asintomatiche ma contagiose è maggiore, poiché è particolarmente difficile mantenere le distanze sociali in luoghi di convivialità.