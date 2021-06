Lo scorso 8 marzo l’MPC ha aperto un procedimento penale, ancora in corso, contro ignoti per sospetta violazione del segreto d’ufficio, ha spiegato la procura federale a Keystone-ATS, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni.

Le fughe di notizie dai dipartimenti federali e pubblicate sui media sono già oggetto di inchieste: sabato scorso è stato reso noto che il Consiglio federale ha sporto denuncia per le indiscrezioni relative all’abbandono delle trattative per un accordo istituzionale con l’Unione europea. Nella fase finale dei negoziati, alcuni media avevano diffuso i contenuti di documenti interni. Anche in quel caso l’MPC ha confermato l’apertura di un procedimento contro ignoti per sospetta violazione del segreto d’ufficio.