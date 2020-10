In una nota odierna, il Consiglio di Stato scrive che la situazione rischia di sfuggire al controllo delle autorità. Da domani quindi entreranno in vigore disposizioni più severe. L’uso delle mascherine sarà obbligatorio in occasione di manifestazioni pubbliche e mercati, come pure negli spazi interni ed esterni di istituzioni e aziende aperte al pubblico. Le mascherine dovranno essere indossate sui trasporti pubblici ma anche nelle aree di attesa, nelle stazioni e in altre aree di accesso ai trasporti pubblici.