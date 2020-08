A inizio aprile il governo aveva adottato misure mirate concernenti in particolare lo svolgimento delle audizioni e la garanzia di capacità sufficienti nei centri della Confederazione. Nella pratica le misure si sono dimostrate efficaci, si legge in un comunicato governativo.

Al momento, in base alla situazione attuale non è possibile prevedere per quanto tempo le misure di lotta all’epidemia debbano restare in vigore. Proprio per questo l’esecutivo ha deciso di prolungare la validità dell’ordinanza Covid-19 fino al 30 giugno 2021.