«Stando a quanto rilevato dalla forze dell’ordine si registra una diminuzione del consenso nella popolazione per le misure adottate dal Consiglio federale, segnatamente per quelle di distanziamento sociale. Al riguardo durante lo scorso fine settimane sono state inflitte 42 multe disciplinari». A darne notizia, con un comunicato stampa, è la Polizia cantonale dei Grigioni, che ha offerto supporto ai competenti enti pubblici nel controllo del rispetto dell‘Ordinanza COVID-19 del Consiglio federale.

«In concomitanza con l’entrata in vigore delle misure di allentamento contemplate nell’Ordinanza COVID-19 del Consiglio federale - prosegue la polizia grigionese - si è proceduto al controllo del rispetto dei provvedimenti di protezione. I controlli sono stati effettuati dall’Ispettorato del lavoro dell’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML), dai Comuni e dalla Polizia cantonale dei Grigioni».

In linea di principio nel Cantone dei Grigioni la competenza per il controllo di strutture compete essenzialmente ai Comuni e all’Ispettorato del lavoro. Quest’ultimo può ordinare la chiusura di aziende in caso di mancanza di un piano di protezione come pure in caso di non osservanza del medesimo, all’uopo può avvalersi del supporto della Polizia cantonale dei Grigioni. La Polizia è autorizzata a procedere indipendentemente a controlli. I controlli relativi agli assembramenti di persone nello spazio pubblico sono di competenza della Polizia.