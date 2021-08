Il cosiddetto incapsulamento dei residui di munizioni nell’ex deposito dell’esercito di Mitholz (BE) non è una soluzione: una perizia del Politecnico federale di Zurigo (ETH) non lo considera abbastanza sicuro. Lo ha comunicato oggi il governo cantonale bernese, sostenendo quindi assolutamente indispensabile lo sgombero completo della totalità delle munizioni.

La perizia dimostra che l’incapsulamento, che consisterebbe nel riempire le cavità dei cunicoli per formare un corpo monolitico, non permette di raggiungere l’obiettivo desiderato. In effetti - indica un comunicato odierno dell’esecutivo cantonale - l’efficacia di tale procedura - proposta alla Confederazione da un ingegnere privato - non può essere verificata, e ciò non consente di escludere un pericolo per l’ambiente.