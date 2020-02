Il progetto di sgombero del deposito di munizioni di Mitholz, nell’Oberland bernsese, è una prima svizzera. Non è mai stato realizzato niente di simile in condizioni così difficili, ha indicato oggi il Dipartimento federale della difesa (DDPS), informando sulle possibili implicazioni che le operazioni comportano.

Una stima dei costi non è ancora possibile, ma è chiaro sin d’ora che si sorpasserà il miliardo di franchi, tra sgombero nella valle della Kander e misure di protezione. Solo per preparare le operazioni ci vorranno dieci anni. L’inizio dei lavori non è pertanto previsto prima del 2031. I residenti dovranno allora partire per un lungo periodo.