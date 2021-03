Misurazioni effettuate in due ruscelli e nelle acque sotterranee di Mitholz (BE) hanno rilevato tracce di esplosivo TNT. Secondo quanto comunicato oggi dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), le concentrazioni evidenziate sono però ampiamente al di sotto dei valori limite stabiliti dalla legge e non costituiscono quindi un pericolo per la protezione delle acque.