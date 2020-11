Le Donne socialiste condannano gli «inaccettabili» abusi di potere alla televisione romanda RTS o al centro sportivo di Macolin (BE). Chiedono la creazione di una delegazione parlamentare di sorveglianza contro il mobbing, la discriminazione, il sessismo e le molestie sessuali nell’amministrazione federale e nelle società vicine alla Confederazione.

Le Donne socialiste annunciano l’intenzione di depositare un atto parlamentare in tal senso alle alle Camere federali. «Troppo spesso tali incidenti sono trattati come ‘casi isolati deplorevoli’ e, quando i fatti vengono alla luce, ciò sfocia eventualmente in un licenziamento o un trasferimento interno», deplora la consigliera nazionale Valérie Piller Carrard (PS/FR), citata in una nota.

Le cause del problema non vengono sufficientemente prese in considerazione, aggiunge la friburghese. Queste «sono soprattutto di natura strutturale e si basano anche sull’abuso di potere», sostiene.

Per avere un’idea più precisa degli avvenimenti accaduti a Macolin, le Donne socialiste chiedono che la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura convochi per un’audizione l’Ufficio federale dello sport, Swiss Olympic e la Federazione svizzera di ginnastica.

Secondo le socialiste, i fatti denunciati sono noti da tempo. Già dieci anni fa era già stata richiesta la creazione di un ufficio indipendente al quale potrebbero rivolgersi gli atleti di tutti gli sport. È «assolutamente incomprensibile» che una struttura del genere non esista ancora, denunciano.

Questa estate hanno suscitato scalpore le rivelazioni di alcune ex atlete sui metodi da caserma applicati a Macolin. Il giornale ginevrino Le Temps, per esempio, ha pubblicato un’intervista alla ticinese Lisa Rusconi, ex capitana della nazionale di ginnastica ritmica, che aveva denunciato le violenze fisiche e psicologiche subite dalle sue allenatrici - tutte dell’Europa dell’est - tra il 2012 e il 2017. Altre interviste dello stesso tenore erano apparse su giornali svizzero tedeschi.

Sabato 31 ottobre il quotidiano Le Temps ha pubblicato un’inchiesta che fa stato di molestie sessuali, gesti inappropriati e abuso di potere all’interno della Radiotelevisione romanda. Coinvolti sarebbero due quadri e l’ex presentatore star della RTS Darius Rochebin. In seguito a tale scandalo, la settimana scorsa la SSR ha annunciato di aver avviato due indagini indipendenti.

