Offerte forfettarie e tasse non legate all’utilizzo vanno eliminate, ha affermato Kurt Lanz, membro della direzione della Federazione delle imprese svizzere, in un’intervista pubblicata oggi dai giornali di Tamedia. In futuro la mobilità non dovrà costare di più, ma i costi dovranno essere suddivisi diversamente, in base al principio di causalità.

Economiesuisse sostiene così il cosiddetto «mobility pricing», che vuole pilotare l’atteggiamento in materia di mobilità della popolazione attraverso tributi. In tal modo dovrebbe essere possibile evitare picchi di traffico e sfruttare meglio le capacità sulle strade e le rotaie.

Lanz ha quindi criticato la prevista legge del Consiglio federale in relazione a progetti pilota di «mobility pricing». Di fatto il governo delega completamente il compito ai Cantoni e ai Comuni. Ma se una città sperimenta soltanto un pedaggio per gli automobilisti che vogliono entrarvi non si raccolgono molte informazioni di come il «mobility pricing» potrebbe funzionare per tutti coloro che si spostano. «Pertanto è imperativo coinvolgere tutti i mezzi di trasporto in ogni test.»