Il vaccino di Moderna potrebbe presto venire usato anche per la fascia fra i 12 e i 17 anni in Svizzera. Omologato all’inizio del 2021 per proteggere dal coronavirus, l’utilizzo del preparato attualmente è previsto per le persone a partire dai 18 anni. La titolare dell’omologazione, Moderna Switzerland GmbH, ha presentato una domanda di estensione dell’omologazione alla fascia di età dai 12 ai 17 anni. Swissmedic sta esaminando la domanda nell’ambito della procedura di valutazione progressiva.

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic valuta in modo continuo i dati che gli vengono presentati, compresi i risultati di uno studio clinico di grandi dimensioni in corso sui giovani a partire dai 12 anni. Non appena saranno disponibili prove sufficienti quanto a sicurezza, efficacia e qualità del vaccino anti-COVID-19 per questa fascia di età, Swissmedic prenderà immediatamente una decisione sull’estensione dell’indicazione.