Il gruppo in precedenza aveva annunciato oggi che in un test condotto su 30.000 partecipanti negli USA il vaccino ha mostrato una efficacia del 94,5%, notizia che fra l’altro non ha mancato di ravvivare gli indici azionari. Come noto anche Swissmedic - l’agenzia elvetica di controllo dei medicamenti - sta valutando il preparato di Moderna e lo stesso sta facendo il corrispettivo europeo, l’Ema.