L’estro per sognare un’avventura, il coraggio di buttarcisi a capofitto: Giuseppe Moranda e Mirko Lupatini, queste qualità, le hanno negli occhi. Occhi di ticinesi che, dopo percorsi accademici importanti, si stanno costruendo una nuova vita, un futuro a portata di cuore. Li incontriamo vicino al loro food truck, posteggiato per l’occasione sotto l’Hardbrücke di Zurigo, crocevia di operosità e slanci culturali che ben condensa l’anima della città sulla Limmat. Immersi nella preparazione dei loro panini rigorosamente vegani, i due trentenni del locarnese hanno poco tempo da dedicarci. Quanto basta, però, per rimanere scottati dal fuoco della loro passione. A raccontarci come è nato «Veganitas», il progetto di cucina vegana errante che vuole avvicinare il vasto pubblico a un’esperienza culinaria...