Tra le donne, la fascia di età fra i 15 e i 34 anni è la più colpita. In questo gruppo il 71,7% delle intervistate ha dichiarato di esser stata infastidita in passato. La percentuale scende al 45% per le 35-49 anni e al 19,5% per le 50-49 anni. In sei casi su dieci l’ultima molestia subita è recente e risale al 2019.