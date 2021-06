La Svizzera vanta un’ottima qualità dell’approvvigionamento di elettricità. Questo buon risultato deve essere ottenuto anche in futuro. Ma all’orizzonte s’intravedono delle sfide, avverte la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom), autorità di sorveglianza statale e indipendente del settore elettrico. La decisione del Consiglio federale di non firmare l’accordo quadro con l’UE comporta infatti dei rischi in questo ambito. Per l’ElCom le energie rinnovabili vanno potenziate ancora di più di quanto previsto finora. L’atto mantello del Governo denominato «legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili», che punta a migliorare le condizioni quadro per l’incremento della produzione di energia elettrica da energie rinnovabili sul piano nazionale,...