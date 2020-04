A causa del coronavirus, gli ospedali rimandano gli interventi e le terapie non urgenti e chiudono singoli reparti. Molti nosocomi si vedono perciò costretti ad introdurre l’orario ridotto, come mostra un’indagine dell’agenzia Keystone-ATS.

L’Ospedale cantonale di Lucerna (Luks) ha reso oggi di aver chiuso singoli reparti e di aver chiesto l’orario di lavoro ridotto per i suoi dipendenti, in modo da rispettare «le restrizioni imposte dal Consiglio federale che vietano tutti gli interventi e i trattamenti non urgenti».

Richieste di lavoro ridotto sono già state annunciate negli scorsi giorni dagli ospedali cantonali di Zugo e Uri e dall’ospedale di Svitto, dove a ridursi sono state in particolare le attività nel settore della diagnostica.

L’Ospedale cantonale di Aarau (KSA) ha da parte sua chiesto il lavoro ridotto per il personale che non ha direttamente a che fare con i pazienti. Nella regione di Basilea fanno ricorso al lavoro ridotto diversi ospedali privati. «Quanti posti saranno interessati dalla misura lo sapremo soltanto nei prossimi giorni», ha detto un responsabile dell’ospedale Bethesda di Basilea.

All’ospedale cantonale dei Grigioni sono attualmente interessati dal lavoro ridotto 49 reparti - circa la metà del totale - per un totale di circa 800 dipendenti. Le misure adottate dal Consiglio federale hanno portato a una drastica riduzione del numero di pazienti, hanno fatto sapere i suoi responsabili.

Non fanno invece per il momento ricorso al lavoro ridotto le più grandi strutture ospedaliere, come l’Ospedale universitario di Zurigo (USZ). Stesso discorso per gli ospedali bernesi, che secondo il capo del Dipartimento cantonale della sanità, Pierre-Alain Schnegg, «dovrebbero essere in grado di compensare le perdite di guadagno legate al coronavirus».

Sulla medesima linea di vedute anche i responsabili dell’ospedale universitario di Basilea, dell’ospedale cantonale di Basilea Campagna e dell’ospedale cantonale di Baden, in Argovia. In molti casi è stato chiesto ai dipendenti di ridurre gli straordinari e recuperare le ferie arretrate, in attesa che nella seconda metà dell’anno la mole di lavoro tornerà a crescere.

