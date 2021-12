Continua a essere forte il pericolo di valanghe in Vallese, nella Svizzera centrale e nell’Oberland bernese. Lo rende noto l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), classificando i versanti centro-settentrionali delle Alpi senza le Prealpi così come il Vallese (esclusa la regione del Sempione) al livello 4 su un massimo di 5.